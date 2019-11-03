شكرا لقرائتكم الجبلاية تُحبط مُخطط الأهلي لضم ثلاثي بيراميدز في الشتاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغبات متبادلة بين ناديي الأهلي وبيراميدز لانتقال لاعبين من كل جانب للجانب الأخر خلال فترة الفترة القادمة، والبداية بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعدما شهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية انتقال محمد مجدي قفشة صانع العاب بيراميدز للأهلي وهو الذي تم تسجيله كأول تعاون على مستوى الصفقات بين الجانبين.

ويضع الأهلي عينه على ثلاثة لاعبين على الأقل من بيراميدز وهم ايريك تراوري ومحمود نبيل دونجا ورجب بكار، فيما يرغب بيراميدز في التعاقد مع ثنائي الأهلي أحمد فتحي الذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وكذلك حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر.

ويرفض بيراميدز التفريط في أي لاعب قبل تغيير نظام الاستبدال، خاصة أن الفريق لا يحق له في الوقت الحالى ضم أي لاعب خلال الميركاتو الشتوى القادم بعد استنفاذ الفريق للاستبدال قبل انطلاق الموسم الجاري، حيث يشترط بيراميدز فتح الاستبدال للموافقة على بيع لاعب سواء للأهلي أو غيره من الأندية وهو الأمر الذي يبدو صعباً حتى هذه اللحظة.