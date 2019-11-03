شكرا لقرائتكم الزمالك ينتعش بـ10 ملايين جنيه ويصرف رواتب "موظفين" النادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتعشت خزينة الزمالك خلال الساعات الأخيرة بـ10 ملايين جنيه، ليقوم مسؤولى الأبيض بصرف رواتب موظفين قلعة ميت عقبة بجانب حصول الثنائى أحمد حسن مكى وسعيد قطة لاعبى الفريق الأبيض على مستحقاتهم المتأخرة.

كما حرصت إدارة الزمالك على العمل لتجهيز رواتب لاعبى الفريق الأبيض لصرفها خلال الساعات القادمة حيث يتواجد الفريق حاليا فى معسكره فى مدينة السادس من أكتوبر ضمن الاستعدادات البيضاء التى يخوضها أبناء ميت عقبة خلال فترة توقف الدورى.

ومن المقرر أن يختتم فريق الزمالك معسكره المغلق غداً الإثنين، على أن يخوض ودية مع جولدى مساء نفس اليوم على ملعب النادى فى مقر القلعة البيضاء للاطمئنان على جاهزية اللاعبين للمباريات.