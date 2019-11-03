شكرا لقرائتكم الزمالك ينتعش بـ10 ملايين جنيه ويصرف رواتب "موظفين" النادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتعشت خزينة الزمالك خلال الساعات الأخيرة بـ10 ملايين جنيه، ليقوم مسؤولى الأبيض بصرف رواتب موظفين قلعة ميت عقبة بجانب حصول الثنائى أحمد حسن مكى وسعيد قطة لاعبى الفريق الأبيض على مستحقاتهم المتأخرة.
كما حرصت إدارة الزمالك على العمل لتجهيز رواتب لاعبى الفريق الأبيض لصرفها خلال الساعات القادمة حيث يتواجد الفريق حاليا فى معسكره فى مدينة السادس من أكتوبر ضمن الاستعدادات البيضاء التى يخوضها أبناء ميت عقبة خلال فترة توقف الدورى.
ومن المقرر أن يختتم فريق الزمالك معسكره المغلق غداً الإثنين، على أن يخوض ودية مع جولدى مساء نفس اليوم على ملعب النادى فى مقر القلعة البيضاء للاطمئنان على جاهزية اللاعبين للمباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ينتعش بـ10 ملايين جنيه ويصرف رواتب "موظفين" النادى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.