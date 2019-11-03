شكرا لقرائتكم كهربا يصل القاهرة 9 نوفمبر للانضمام للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر عودة محمود كهربا صانع ألعاب ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، إلى القاهرة، يوم 9 من شهر نوفمبر الجارى، بعد الانتهاء من مباراة فريقه أمام جل فيسنتى فى منافسات الدورى البرتغالى، وذلك للانضمام إلى المنتخب الوطنى لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، المقرر لهما يومى 14 و18 من الشهر ذاته.

وكان كهربا قد رحل عن الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلاً إلى النادى البرتغالى دون موافقة النادى الأبيض، حيث قام باستخراج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ليتمكن من المشاركة مع ناديه الجديد وقام نادى الزمالك بتقديم شكوى ضد فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل الحفاظ على حقوقه خاصة إن اللاعب مُسجل ضمن قائمة الأبيض باتحاد الكرة.

وقام حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة بإعادة كهربا إلى قوام المنتخب بداية من المواجهتين القادمتين ويرتبط اللاعب بمواجهة اليوم مع فريقه أمام بورتو فى منافسات الدورى البرتغالى ثم لقاء جل فيسنتى المحدد له يوم 8 من الشهر الجارى ثم سيعود إلى القاهرة للانضمام للفراعنة.