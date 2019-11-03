شكرا لقرائتكم كهربا يصل القاهرة 9 نوفمبر للانضمام للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان كهربا قد رحل عن الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلاً إلى النادى البرتغالى دون موافقة النادى الأبيض، حيث قام باستخراج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ليتمكن من المشاركة مع ناديه الجديد وقام نادى الزمالك بتقديم شكوى ضد فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل الحفاظ على حقوقه خاصة إن اللاعب مُسجل ضمن قائمة الأبيض باتحاد الكرة.
وقام حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة بإعادة كهربا إلى قوام المنتخب بداية من المواجهتين القادمتين ويرتبط اللاعب بمواجهة اليوم مع فريقه أمام بورتو فى منافسات الدورى البرتغالى ثم لقاء جل فيسنتى المحدد له يوم 8 من الشهر الجارى ثم سيعود إلى القاهرة للانضمام للفراعنة.
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