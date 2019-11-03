شكرا لقرائتكم إقالة سمير كمونة من تدريب المنيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة المنيا إقالة سمير كمونه المدير الفنى للفريق من تدريب الفريق بعد الخسارة التى منها بها الفريق عصر اليوم من بنى سويف بهدفين مقابل للاشئ

وقد تجمد رصيد المنيا عند نقطة وحيدة جمعها من التعادل فى الأسبوع الأول أمام سوهاج ، بينما خسر فى الجولة الثانية من الألومنيوم بهدف مقابل للاشئ ، قبل أن يعود ويخسر اليوم أمام بنى سويف المتصدر بهدفين مقابل للاشئ .

كان مجلس إدارة المنيا قد قام بالصرف على الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية بعد التعاقد مع سمير كمونه من أجل المنافسة على الصعود للأضواء من جديد ، إلا أن النتائج جاءت عكس المتوقع فى الأسابيع الثلاثة الأولى ليقرر مجلس الإدارة رحيل كمونه .