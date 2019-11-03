شكرا لقرائتكم إقالة سمير كمونة من تدريب المنيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان مجلس إدارة المنيا قد قام بالصرف على الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية بعد التعاقد مع سمير كمونه من أجل المنافسة على الصعود للأضواء من جديد ، إلا أن النتائج جاءت عكس المتوقع فى الأسابيع الثلاثة الأولى ليقرر مجلس الإدارة رحيل كمونه .
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