شكرا لقرائتكم العبدلي: فيلانويفا يحترم قراراتي.. ونبحث عن حل للهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد محمد العبدلي مدرب اتحاد جدة المؤقت عزم فريقه على الخروج بنتيجة الفوز أمام ضيفه الوصل الإماراتي في إياب ثمن البطولة العربية للأبطال، مشيراً إلى أن صانع الألعاب التشيلي كارلوس فيلانويفا يحترم القرارات الفنية.

ويستضيف الاتحاد نظيره الوصل الإماراتي على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بعدما تفوق في دبي ذهاباً 2-1.

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وقال العبدلي في المؤتمر الصحافي: سنبحث عن نتيجة الفوز مجدداً، مثل تلك التي حققناها ذهاباً، وعملنا خلال الفترة الماضية على حل المشاكل الهجومية التي يعاني منها خط المقدمة من خلال خلق فرص أكبر للتهديف.

وزاد: فيلانويفا لاعب كبير ومحترف، ويحترم القرارات الفنية، ولم يتم تحديد المشاركين في المباراة حتى اللحظة.

ومن جانبه، قال الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي: حققنا نتيجة جيدة في الذهاب ونطمح إلى تكرارها في الإياب، وأنا لاعب محترف وواظبت على التدريبات حتى أحافظ على مستواي.