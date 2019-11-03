شكرا لقرائتكم بلد الوليد يهزم مايوركا ويقفز إلى المركز التاسع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قفز بلد الوليد إلى المركز التاسع في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الكبير 3 - صفر على ريال مايوركا يوم الأحد في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.

وأنهى بلد الوليد الشوط الأول لصالحه بهدف سجله خواكين فيرنانديز في الدقيقة 40، ثم أكد التركي إنيس أونال فوز الفريق بهدف ثانٍ من ضربة جزاء في الدقيقة 50 قبل أن يختتم ساندرو راميريز التسجيل في المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 17 نقطة ليقفز إلى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.