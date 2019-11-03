شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى مشيدا بإكرامى فى معسكر الأهلى بالإمارات: "أخويا الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، صورة له مع زميله شريف إكرامى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر خلال جولة الفريق الحرة بدولة الإمارات.

وأشاد محمد هاني بالحارس الدولي معلقاً على الصورة: "أخويا الكبير"، ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، الأحد، حيث سيكتفى اللاعبون بأداء بعض التدريبات في "صالة الجيمانيزيوم" بمقر إقامة الفريق بدبى، على أن يستأنف الفريق مرانه غداً الاثنين خلال معسكره المغلق والذى يستمر حتى الأربعاء المقبل.

ويؤدي الأهلي مرانه على فترة واحدة وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، والذي يبحث عن تحقيق أقصى استفادة من خلال تجمع اللاعبين في المعسكر الخارجي، وتتوقف بطولة الدوري المحلي حالياً بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021)، وكذلك خوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، ومنح سيد عبد الحفيظ لاعبى الفريق حرية القيام بجولة حرة اليوم داخل مدينة دبي، على هامش المعسكر.