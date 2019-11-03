شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: سعيد بتأهل المصرى لدور المجموعات للكونفدرالية وعودة جمعة للتهديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى، عن سعادته بفوز فريقه فى مباراة اليوم على كوت دى أور بطل سيشل فى لقاء الإياب من دور الـ32 مكرر للكونفدرالية والصعود لدور المجموعات، مضيفاً أن الفوز برباعية نظيفة فى مباراة الذهاب حسم التأهل مبكراً وأسهم بالتالي في هدوء مباراة اليوم، مشيرا إلى أن المصري خرج بعدد كبير من المكاسب في مباراة اليوم، وكان أهمها مشاركة أحمد جمعة في المباراة بالكامل وإحرازه لهدفين جميلين توج بهما مجهوداته طوال المباراة، معربا عن سعادته بانضمام أحمد جمعة إلى المنتخب الوطني، مؤكداً أيضاً أن المباراة كانت فرصة للدفع بعدد كبير من اللاعبين والذين غابوا عن المشاركة بشكل كبير خلال الفترة الماضية وأبرزهم اسلام عطية وحسين رجب.

وأضاف إيهاب جلال، عن توقف حصيلة الأهداف فى مباراة اليوم عند هدفين فقط، أن الفريق صادفه سوء توفيق غير عادي في عدد كبير من الفرص، خاصة الفرص التى أُتيجت لمحمود وادي الذي صادفه سوء حظ غير عادي رغم مجهوده الكبير.

وعن صعود الفريق لدور المجموعات التى سيلاقى فيها الفريق عدداً من الفرق أصحاب الخبرة في القارة الأفريقية شدد المدير الفنى للمصري أن ملاقاة الفرق الكبرى يكون فى كثير من الأحيان أسهل كثيراً من ملاقاة الفرق ذات الخبرات المحدودة والتي عادة ما تلجأ للتكتل الدفاعي.