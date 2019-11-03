شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتعش بـ10 ملايين جنيه ويصرف رواتب "موظفين" النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت خزينة الزمالك خلال الساعات الأخيرة بـ10 ملايين جنيه، ليقوم مسئولو الأبيض بصرف رواتب موظفي قلعة ميت عقبة بجانب حصول الثنائي أحمد حسن مكى وسعيد قطة لاعبي الفريق الأبيض على مستحقاتهم المتأخرة.

كما حرصت إدارة الزمالك على العمل لتجهيز رواتب لاعبي الفريق الأبيض لصرفها خلال الساعات المقبلة حيث يتواجد الفريق حاليًا فى معسكره فى مدينة السادس من أكتوبر ضمن الاستعدادات البيضاء التى يخوضها أبناء ميت عقبة خلال فترة توقف الدوري.

ومن المقرر أن يختتم فريق الزمالك معسكره المغلق غدًا الإثنين، على أن يخوض ودية مع جولدي مساء نفس اليوم على ملعب النادى فى مقر القلعة البيضاء للاطمئنان على جاهزية اللاعبين للمباريات.

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