"ملعب التتش" يكشف مستجدات التجديد للرباعى وضم كهربا واستاد الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل "سوبر كورة" برامجه الرياضية التى تهدف لوضع القارئ والمهتمين بالشأن الكروى، فى قلب أى حدث، وإمداده بالجانب المعلوماتى الموثق من مصادره الرسمية، التى تشمل جميع الأندية المصرية. ملعب التتش برنامج مختص بأخبار النادى الأهلى والكواليس الخاصة بشأن كل ما يدور داخل القلعة الحمراء، وتكشف الحلقة الجديدة آخر مستجدات مفاوضات الأهلى مع الرباعى وليد سليمان وحسام عاشور وشريف إكرامى وأحمد فتحى بشأن تجديد عقودهم، وأزمة صالح جمعة وأسباب الانقلاب عليه، ويسرد ما وصلت إليه صفقة كهربا، وأخيراً تفكير الإدارة فى ملف الاستاد والذى يشهد عمل مكثف لإنهائه خلال الفترة المقبلة. لمشاهدة حلقة ملعب التتش اضغط هنا

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