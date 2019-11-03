سوبر كورة.. عرض كويتى لـ مارسيلو والأهلي يضع شرط الإعارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت العروض تنهال على لاعبى الأهلي، خاصة الذين لا يشاركون بشكل منتظم مع الفريق الأحمر منذ تولى السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية.

وكشف مصدر مقرب من حسين السيد ظهير أيسر الفريق عن اهتمام نادى القادسية الكويتي بالحصول على خدماته خلال الفترة القادمة. ولم يحصل حسين السيد على فرصة للمشاركة رغم قيده محلياً في اللحظات الأخيرة، وهو ما يراه اللاعب مضرا لمسيرته الكروية ويؤثر على مستواه بالسلب، ويحول دون انضمامه لمعسكرات منتخبنا الوطني، ولا يزال حسين السيد متحفظاً على فكرة الرحيل لأى ناد محلى على سبيل الإعارة، مؤكدا أن الأولوية بالنسبة له فى الوقت الحالي هي العودة للخليج . لمعرفة شرط الأهلي للموافقة على إعارة حسين السيد لنادي القادسية الكويتي عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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