شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباريات الأسبوع الثالث للمجموعة الأولى التى تضم أندية الصعيد العديد من المفاجآت، حيث واصل بنى سويف تربعه على صدارة المجموعة بالفوز على المنيا بقيادة سمير كمونة بهدفين مقابل لا شىء، ليرتفع رصيده إلى 9 نقاط فى صدارة الترتيب.

كما نجح البنك الأهلى فى العودة بأغلى ثلاث نقاط بعد الفوز على الفيوم الذى يقوده محمد محسن أبو جريشة بهدف مقابل لا شىء، ليرتفع رصيد أبناء عيد مرازيق إلى 7 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة.

فى الوقت نفسه نجح بترول أسيوط فى تحقيق كبرى المفاجآت بالفوز على سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط فى المركز الثالث للمجموعة، بينما تجمد رصيد أبناء نبيل محمود عند نقطة وحيدة.

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز شبان المسلمين خارج ملعبه على الإعلاميين بهدف مقابل لا شىء، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، كما تعادل ديروط على ملعبه مع طهطا بهدفين لمثليهما ليرتفع رصيد الفريقين إلى نقطتين.