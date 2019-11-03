سوبر كورة.. 3 مفاجآت سارة تنتظر الزمالك فى الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد من المفاجآت تنتظر جماهير نادي الزمالك عقب استئناف فريقها لمبارياته عقب انتهاء فترة التوقف الجارية، لاستضافة مصر لمنافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، بجانب خوض المنتخب الأول لمباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، يومى 14 و18 من الشهر نفسه. ويسعى نادي الزمالك للمنافسة على التتويج بالبطولات المختلفة سواء استمرار المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الجارى، أو منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعد تأهل الفريق إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية. لمعرفة المفاجآت السارة التى تنتظر الزمالك فى الشتاء اضغط هنا..

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