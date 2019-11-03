شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على بطل سيشل بثنائية جمعة فى الكونفدرالية ويصعد لدور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق المصرى على نظيره كوت دى أور بطل سيشل، بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت الفريقين، على ستاد برج العرب، فى إطار إياب الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

سجل أهداف الفريق البورسعيدى أحمد جمعة، حيث سجل الهدف الأول فى الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول، ثم سجل الهدف الثانى فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة، ليعلن طقم التحكيم صافرة النهاية بفوز الفريق البورسعيدى.

حاول لاعبو فريق المصرى تسجيل أكثر من هدفين، ولكن أخفقوا فى ذلك، حيث أهدر محمود وادى أكثر من فرصة محققة، ووصل لمرمى بطل سيشل لكن المحاولات لم يكتب لها النجاح.

وضم تشكيل المصرى كلا من: أحمد عبد الفتاح، عمر كمال، أحمد شوشة، إسلام أبو مسلم، حسن على، فريد شوقى، سعيد السنبورى، إسلام عطية، حسن رجب، أحمد جمعة، ومحمود وادى.

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وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد مسعود، حجاج عويس، عمرو موسى، ديمارا، إيزى أيميكى، أحمد ياسر، واوستن اوموتو.

يذكر أن المصرى فاز على بطل سيشل فى لقاء الذهاب برباعية نظيفة، أحرزها أحمد ياسر، محمود وادى، أوستن اموتو، أحمد جمعة، وتأهل فريق المصرى إلى هذا الدور بعد الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 7/2 مجموع أهداف مباراتى الذهاب والعودة.