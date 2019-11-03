شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يعود للقاهرة 9 نوفمبر للانضمام للمنتخب بعد مواجهة "جل فيسنتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر عودة محمود كهربا، صانع ألعاب ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، إلى القاهرة، يوم 9 من شهر نوفمبر الحالى، بعد الانتهاء من مباراة فريقه أمام جل فيسنتى فى منافسات الدورى البرتغالى، وذلك للانضمام إلى المنتخب الوطنى لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، المقرر لهما يومى 14 و18 من الشهر ذاته.

وكان كهربا قد رحل عن الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلاً إلى النادى البرتغالى دون موافقة النادى الأبيض، حيث قام باستخراج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليتمكن من المشاركة مع ناديه الجديد وقام نادى الزمالك بتقديم شكوى ضد فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل الحفاظ على حقوقه، خاصة أن اللاعب مُسجل ضمن قائمة الأبيض باتحاد الكرة.

وقام حسام البدرى، المدير الفنى للفراعنة، بإعادة كهربا إلى قوام المنتخب بداية من المواجهتين القادمتين ويرتبط اللاعب بمواجهة اليوم مع فريقه أمام بورتو فى منافسات الدورى البرتغالى، ثم لقاء جل فيسنتى المحدد له يوم 8 من الشهر الجارى ثم سيعود إلى القاهرة للانضمام للفراعنة.