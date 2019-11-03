شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لاعب بيراميدز يطيح بلاعب الأهلى من منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان الجهاز الفني للمنتخب قد اتفق مع نظيره في الأهلي على انضمام 10 لاعبين تم اختياراهم من القلعة الحمراء لمعسكر المنتخب يوم الخميس المقبل بعد انتهاء معسكر الأهلي المقام حالياً في الإمارات.

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الحالي في تصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2021)، فيما يستعد الأهلي حالياً بمعسكره الخارجي للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

لمعرفة سبب ضم لاعب بيراميدز على حساب لاعب الأهلي فى منتخب مصر عبر سوبر كورة..