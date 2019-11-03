والدة كريستيانو رونالدو تتهم المافيا بمطاردة ابنها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت ماريا دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، إن هناك مافيا تسببت في حرمان ابنها من حصد المزيد من الكرات الذهبية.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية نقلت عن والدة اللاعب قولها: هناك مافيا تتحكم في كرة القدم، وهي وراء كل ما يحدث، وهي السبب الوحيد في حرمان رونالدو من الفوز بالكرة الذهبية أكثر من عدد المرات التي فاز بها.

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ماريا أضافت: هذا حدث مع رونالدو لأنه برتغالي ومن ماديرا، لو كان إسبانيا أو إنجليزيا، لما فعلوا ذلك معه.. رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية السادسة، لا أعرف مدى إمكانية حصوله عليها، لكن إذا قمنا بتحليل ما قدمه الموسم الماضي، فهو يستحقها عن جدارة.

جائزة الكرة الذهبية لعام 2019 ستقدم للفائز لها في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

كريستيانو رونالدو، توج بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” 5 مرات من قبل، بالتساوي مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني.

يشار إلى أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا، كان قد توج بالجائزة العام الماضي.