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شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يتهم ساديو ماني بالغطاس والان مع التفاصيل
الأحد 3 نوفمبر 2019
جوارديولا
شهد الدوري الانجليزي الممتاز يوم امس مباريات مثيرة وممتعة ، حيث شهدت ريمونتادا الفريقين المنافسين اخر نسختين من البطولة ، ليفربول والمان سيتي بعد قلب الهزيمة الي فوز .
وذكرت صحيفة "اس" الاسبانية تصريحات مثيرة للمدرب الاسباني بيب حوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانجليزي حيث اتهم السنغالي "ماني" بالغطس ، وقال جوارديولا ؛احيانا يغطس ماني في منطقة الجزاء ، واحيانا يمتلك القدرة في تسجيل الاهداف في الدقائق الاخيرة ، وحدث هذا كثيرا مع ليفربول في الاعوام الاخيرة ، حيث يسجل لهم ماني في اخر دقائق المباراة لانه يتمتع بموهبة خاصة .
وحول ليفربول تأخره الي فوز امام نظيره استون فيلا بعد تقدم الاخير بهدف نظيف لولا تألق السنغالي "ساديو ماني" الذي قلب التأخر الي فوز بصناعته هدف وتسجيله الاخر لينتزع ثلاث نقاط ثمينة يحافظ بهم علي صدارة "البريميليج" وينعش امال ليفربول بالفوز بلقب .
وشهدت الجولة مباراة اخري مثيرة بعد قلب حامل اللقب مانشستر سيتي تأخره بهدف نظيف للفوز بهدفين امام ضيفه الجريح ساوثهامبتون ، ليظل في المركز الثاني بفارق ٦ نقاط عن ليفربول المتصدر.
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