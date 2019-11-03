شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الاتحادية تصب غضبها علي الادارة والان مع التفاصيل

الأحد 3 نوفمبر 2019 طالبت جماهير نادي الاتحاد السعودي اعادة اللاعب جاري رودريجيز صاحب المجهود المهاري واللياقة العالية ، وقطع اعارته لفريق فنربخشة بسبب حاجة العميد له خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الاتحاد.

ويلقي الفريق عدد من الانتقادات بسبب التعاقد مع الثلاثي فيشيو وفيلانويفا وخمينيز لتواضع مستواهم الفني وانخفاض لياقتهم مقارنة بباقي العناصر مما ساهم في خروج الاتحاد من دوري ابطال اسيا ولم يخفي الجماهير غضبهم تجاه مستوي حارسهم المتواضع فواز القرني الذي استقبل مرماه خلال 9 مبارايات فقط 15 هدف عكس الحارس البرازيلي السابق الذي كان متألقا مع العميد في جولاته خلال دوري كأس ولي العهد الامير محمد بن سلمان .

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