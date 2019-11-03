شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مصفف شعر رونالدو مقتولًا بأحد فنادق سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر عامل نظافة في فندق سويسري، الجمعة الماضي، على جثمان ريكاردو ماركيز فيريرا، مصفف الشعر المعروف الذي عمل مع المشاهير وعلى رأسهم أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حيث فُوجى العامل بجثمان فيريرا ممددًا على السرير، معرضا لكثير من الطعنات النافذة داخل فندق بمقاطعة ألبيسريدين التابعة لزيورخ، كما ذكرت صحيفة «كوريو دا مانها» البرتغالية. وبالفعل بدأت السلطات السويسرية التحقيق للكشف عن قاتل فيريرا، منذ اكتشاف الجثة، في حين أنها لم تعثر على أي أداة للجريمة. ويؤكد المحققون بالجريمة أن نزلاء الفندق أبلغوا عن صدور صوت ضجيج بغرفة القتيل قبل وقت قصير من وقوع الجريمة.