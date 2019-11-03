برقم قياسي جديد انتر ميلان يتفوق علي جميع اندية اوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

: محمد حسين



ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في رصد الاحصائيات والارقام القياسية ، ان انتر ميلان الايطالي هو الفريق الوحيد الذي فاز في جميع مبارياته خارج ارضه هذا الموسم في الدوريات الخمسة الكبري .

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وخاض انتر ميلان ٦ مباريات خارج ارضه حقق فيهم العلامة الكاملة حيث فاز في جميع مبارياته خارج ارضه بقيادة المدرب الايطالي المحنق "كونتي "

وحقق "الانتر" فوزه السادس خارج الديار امس عندما واجه نظيره بولونيا ٢/١ في النتيجة سجل هدفين الانتر المهاجم البلجيكي "روميلو لوكاكو" الذي يقدم افضل مواسمه منذ قدومه من مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الماضية

ويحتل الانتر المركز الثاني في الدوري الايطالي برصيد ٢٨ نقطة ، خلف يوفنتوس المتصدر برصيد ٢٩ نقطة .