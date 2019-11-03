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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعليق ماني بعد فوز ليفربول على أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
أشاد اللاعب ساديو ماني بردة فعل ليفربول بعد الهدف الذي سجله في مرمى أستون فيلا.
وقال ماني: "سيكون الأمر دائمًا قاسًا ولكن رد فعلنا كان مثالياً، في الشوط الأول، لم يكن أفضل أداء لدينا، ولكن كما قلنا، كان علينا فقط أن ندفع بقوة كفريق واحد ونقدم كل شيء ونحاول مرة أخرى".
وأضاف: "هذا ما حاولنا القيام به وفي النهاية خلقنا بعض الفرص وأحرزنا هدفين. بالتأكيد، لم يكن أفضل أداء لنا ولكننا استحقنا النقاط الثلاث. نحن بالتأكيد سعداء للغاية واستحقنا الفوز بهذه النقاط الثلاث التي كانت مهمة حقًا بالنسبة لنا".
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