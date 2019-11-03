شكرا لقرائتكم كل ما تريد معرفته عن مباراة المصري ضد كوت دي اور اليوم الأحد 3-11-2019 في الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباراة المصري ضد كوت دي اور



يلتقي فريق المصري البورسعيدي بفريق كوت دي اور بطل سيشل اليوم الأحد في تمام الثامنة مساءاً باستاد برج العرب ، ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

مباراة المصري ضد كوت دي اور ... المصري يسعى لتحطيم رقمه القياسي



المصرى حطم رقمه القياسى الخاص بأكبر فوز لأندية مصر خارج ملعبها فى منافسات الكونفدرالية الأفريقية، والمسجل باسمه فى الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى تمهيدى النسخة الحالية من المسابقة، بعد الفوز برباعية نظيفة على بطل سيشل لذا سوف يسعى الليلة لمواصلة تحطيم الارقام القياسية بالبطولة .

مباراة المصري ضد بطل سيشل



اختتم أمس السبت فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال استعداداته لمواجهة كوت دى اور بطل سيشل والمقرر اقامتها في الثامنة مساءاً غداً الأحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الاحد الماضى على ستاد لينيتيه بسيشل انتهت بفوز المصرى برباعية دون رد.

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مباراة المصري و كوت دي اور في الكونفدرالية



وإستهل فريق المصرى رحلته مع الكونفدرالية هذا الموسم بالفوز ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، ثم حقق فوزاً على كوت دى اور بطل سيشل برباعية دون رد خارج أرضه فى ذهاب ملحق دور الـ 32 للبطولة وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.