شكرا لقرائتكم مباراة المصري .. أهداف تأهل أبناء بورسعيد إلى دور المجموعات بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل للمرة الاولى فى تاريخهم حسم فريق المصري التأهل رسمياً إلى دور المجموعات دور الـ 16 ببطولة الكونفدرالية الافريقية بعد فوزهم على كوت دى أور بطل سيشل بنصف دستة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين.

أحرز أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي هدفى اللقاء ملعب برج العرب حيث تقدم فى الدقيقة 21 من عمر المباراة التى تجمع الفريقين حالياً، بالهدف الاول فى إطار إياب الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة التى تقام باستاد برج العرب بالأسكندرية

ثم عاد ليضيف الهدف الثانى فى مرمى كوت دى أور بطل سيشل فى الدقيقة 77.

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انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المصرى على نظيره كوت دى أور بطل سيشل، بهدف أحرزه أحمد جمعة.

وضم تشكيل المصرى كلا من: أحمد عبد الفتاح، عمر كمال، أحمد شوشة، إسلام أبو مسلم، حسن على، فريد شوقى، سعيد السنبورى، إسلام عطية، حسن رجب، أحمد جمعة، ومحمود وادى ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد مسعود، حجاج عويس، عمرو موسى، ديمارا، إيزى أيميكى، أحمد ياسر، واوستن اوموتو.

يذكر أن المصرى فاز على بطل سيشل فى لقاء الذهاب برباعية نظيفة أحرزها أحمد ياسر، محمود وادى، أوستن اموتو، أحمد جمعة، وتأهل فريق المصرى إلى هذا الدور بعد الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 7/2 مجموع أهداف مباراتى الذهاب و العودة .