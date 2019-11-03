شكرا لقرائتكم المصري ضد كوت دى أور .. الأخضر ينهى الشوط الاول متقدما بهدف أحمد جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المصرى على نظيره كوت دى أور بطل سيشل، بهدف أحرزه أحمد جمعة، فى الدقيقة 21 من عمر المباراة التى تجمع الفريقين حالياً، فى إطار إياب الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة التى تقام باستاد برج العرب بالأسكندرية

وضم تشكيل المصرى كلا من: أحمد عبد الفتاح، عمر كمال، أحمد شوشة، إسلام أبو مسلم، حسن على، فريد شوقى، سعيد السنبورى، إسلام عطية، حسن رجب، أحمد جمعة، ومحمود وادى ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد مسعود، حجاج عويس، عمرو موسى، ديمارا، إيزى أيميكى، أحمد ياسر، واوستن اوموتو.

يذكر أن المصرى فاز على بطل سيشل فى لقاء الذهاب برباعية نظيفة أحرزها أحمد ياسر، محمود وادى، أوستن اموتو، أحمد جمعة، وتأهل فريق المصرى إلى هذا الدور بعد الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 7/2 مجموع أهداف مباراتى الذهاب و العودة .