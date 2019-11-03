شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدور التمهيدى الثانى لمسابقة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مباريات الدور التمهيدى الثانى لمسابقة كأس مصر والذى ينطلق يوم 13 نوفمبر الجاري.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر على 3 مراحل، تشمل الأولى منها 86 ناديا تتبارى يومي الجمعة والسبت المقبلين ليصعد 43 ناديا للمرحلة الثانية ، حيث يتم تجنيب 13 منها بينما يلعب ال 30 ناديا المتبقية لتصفيتها إلى 15 ناديا.

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يتم اضافة الـ 15 ناد المتأهلة إلى ال 13 ناد التي تم تجنيبها ليكون مجموعهما 28 ناديا يتم تصفيتها في المرحلة الثالثة إلى 14 ناد.

ومن المقرر أن تنضم الأندية ال 14 إلى فرق الدوري الممتاز الـ 18 لتشكل معا دور الـ 32 الذي ستقام ميارياته بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر الشهر المقبل ولإتاحة الفرصة لإقامة معسكر للمنتخب الأول خلال الفترة نفسها يتخلله مباراة ودية استعدادا للقائي كينيا وجزر القمر في تصفيات الأمم الأفريقية.