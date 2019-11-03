شكرا لقرائتكم أحمد منصور ينضم للمنتخب على حساب أيمن أشرف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ضم أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز على حساب أيمن أشرف لاعب الأهلي ، للمعسكر المقرر إنطلاقه يوم الثلاثاء المقبل.

يدرس الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدرى مُخاطبة الجهاز الفني للأهلي تقديم موعد إنضمام لاعبي الأهلى لمعسكر المنتخب الوطني الأول الذى أنطلق منذ أيام بعدما سبق وأختار جهاز المنتخب 10 لاعبين من الاهلي للفريق القومي ، وهم :أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

كان الجهاز الفني للمنتخب قد اتفق مع نظيره في الأهلي على أنضمام 10 لاعبين تم إختياراهم من القلعة الحمراء لمعسكر المنتخب يوم الخميس المقبل بعد إنتهاء معسكر الاهلي المقام حالياً في الإمارات.

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) فيما يستعد الأهلي حالياً بمعسكره الخارجي للأرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.