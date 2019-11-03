شكرا لقرائتكم الزمالك يبرئ فرجاني ساسي من تهمة هروبه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو الزمالك، على تبرئة الدولى التونسى فرجانى ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض من التقارير الصحفية المنشورة مؤخرا بشأن تمرده لعدم حصوله على مستحقاته، بعد سفره إلى تونس من أجل قضاء إجازة فى بلاده عقب تأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 من البطولة الأفريقية بهدف دون رد وجاءت تلك التقارير عقب غياب ساسى عن معسكر الزمالك المغلق بالقاهرة، المقرر نهايته غداً الإثنين والذى انطلق يوم الخميس الماضى ضمن الاستعدادات البيضاء خلال فترة التوقف الحالية .

وبحسب مصدر مسئول فى الزمالك فإن فرجانى ساسى يخضع لتدريبات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبى لمنتخب تونس بعد الحصول على إذن من جهاز الزمالك الذى منحه إجازة لمدة خمس أيام عقب شكواه من كدمة فى الساق وفضل ساسى العلاج تحت إشراف جهاز منتخب تونس لتجهيزه للتواجد مع منتخب بلاده فى مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا خاصة أن الأبيض ليس لديه ارتباطات رسمية فى الوقت الحالى وستكون أول مواجهة للفريق مع إنبى عقب نهاية فترة التوقف الحالية فى الدورى وسيلحق بها ساسي.

وكشف المصدر أن إن العلاقة بين التونسى وبين إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على ما يرام وإنه لا يوجد أزمة بشأن مستحقاته والدليل على ذلك إنه أخطر وكيل أعماله مهند عون بأنه لن يلتفت إلى أية عروض تقدم له فى يناير وسيكون مسألة دراسته لأى عروض له فى نهاية الموسم حتى يكون تركيزه كاملا مع الفريق الأبيض فى الموسم الثانى له بقلعة ميت عقبة.