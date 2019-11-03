شكرا لقرائتكم منتخب مصر لسلاح السيف للشباب فى المركز الثامن بمنافسات كأس العالم بروسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وخاض المنتخب الوطنى فى منافسات الفرق تحقيق مشوار بدا بالفوز على إنجلترا 45 /24 فى دور الـ 16 قبل الخسارة من فرنسا 45 /37 فى دور الثمانية ثم الخسارة من المجر. وخسر منتخب مصر من المجر بنتيجة 45 /44 فى أول لقاءات تحديد المراكز قبل الخسارة من رومانيا ليحتل المنتخب المركز الثامن فى منافسات كأس العالم.

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