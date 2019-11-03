شكرا لقرائتكم عرض كويتي لمارسيلو والأهلي يضع شرط الإعارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت العروض تنهال على لاعبي الأهلي، خاصة الذي لا يشاركون بشكل منتظم مع الفريق الأحمر منذ تولي السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية.

وكشف مصدر مقرب من حسين السيد ظهير أيسر الفريق عن اهتمام نادي القادسية الكويتي بالحصول على خدماته خلال الفترة القادمة من خلال استعارته من النادي الأهلي لمدة موسم، ويضع مسئولو الأهلي شرطاً لإعارة حسين السيد لمدة موسم، وهو تمديد اللاعب لتعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل لمدة 3 سنوات أخري.

ولم يحصل حسين السيد على فرصة للمشاركة رغم قيده محلياً في اللحظات الأخيرة، وهو ما يراه اللاعب مضرا لمسيرته الكروية ويؤثر على مستواه بالسلب ويحول دون انضمامه لمعسكرات منتخبنا الوطني، ولازال حسين السيد متحفظاً على فكرة الرحيل لأي نادي محلي علي سبيل الإعارة مؤكدآ أن الأولوية بالنسبة له في الوقت الحالي هي العودة للخليج .