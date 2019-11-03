شكرا لقرائتكم شفاينشتايغر: مورينيو سيكون مناسباً لتدريب دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رشح نجم كرة القدم الألماني المعتزل باستيان شفاينشتايغر المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو لتولي منصب المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني مشيرا إلى أنه يتخيل مورينيو هو المدرب المناسب لدورتموند.

وأوضح اللاعب، في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" آم سونتاج" الألمانية يوم الأحد: "مورينيو يمتلك مهارات خاصة للغاية. إذا كان لديه اللاعبون المناسبون، فإنه يعرف كيف يفوز بالألقاب. يمكنه إزعاج المنافسين. سيكون هذا ملائما للغاية لدورتموند".

وأشار شفاينشتايغر النجم السابق لبايرن ميونخ والمنتخب الألماني: "أعلم أنه يحب استاد دورتموند ومشجعيه".

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وكان شفاينشتتيغر لعب في مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت قيادة مورينيو الذي يرتبط بصداقة وطيدة مع هانز يواخيم فاتزكه رئيس نادي بوروسيا دورتموند.

ولم يتولى مورينيو تدريب أي فريق منذ رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد منذ نحو عام.

وكان شفاينشتايغر ترك بايرن إلى مانشستر يونايتد في 2015 وظل مع النادي الإنجليزي حتى 2017