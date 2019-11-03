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ريال مدريد يفقد فرصة خطف الصدارة ويتعادل سلبياً مع بيتيس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فرط فريق ريال مدريد في فرصة اقتناص صدارة لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه ريال بيتيس يوم السبت في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وكان بمقدور الريال أن يصعد إلى الصدارة عبر الفوز على بيتيس لكنه اكتفى بحصد نقطة واحدة ليبقى في المركز الثاني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن المتصدر والذي تعرض لهزيمة مفاجئة على يد مضيفه ليفانتي 1 - 3 في وقت سابق. أما ريال بيتيس فرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

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