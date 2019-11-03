شكرا لقرائتكم ريال مدريد يفقد فرصة خطف الصدارة ويتعادل سلبياً مع بيتيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرط فريق ريال مدريد في فرصة اقتناص صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه ريال بيتيس يوم السبت في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وكان بمقدور الريال أن يصعد إلى الصدارة عبر الفوز على بيتيس لكنه اكتفى بحصد نقطة واحدة ليبقى في المركز الثاني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن برشلونة المتصدر والذي تعرض لهزيمة مفاجئة على يد مضيفه ليفانتي 1 - 3 في وقت سابق. أما ريال بيتيس فرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر.