شكرا لقرائتكم دي ليخت يمنح يوفنتوس فوزاً هاماً في ديربي تورينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد يوفنتوس صدارته لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على تورينو في مباراة الديربي التي جمعت بينهما يوم السبت، في المرحلة الحادية عشر من المسابقة.
وفي مباريات أخرى، قلب إنتر ميلان تأخره أمام مضيفه بولونيا إلى فوز 2 - 1، كما فاز روما على ضيفه نابولي 2 - 1.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 29 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد تورينو عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر. وسجل المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة 70 .
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