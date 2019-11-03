الشناوي حارس الأهلي يحلم باستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا









اسماء السيد - ال محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر إنه يحلم بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم هذا الموسم لأنه "من حق الجماهير على اللاعبين" استعادة اللقب القاري.

وأبلغ الشناوي الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2018 موقع النادي على الإنترنت اليوم الأحد "الفوز بدوري أبطال هو أحد أهم الأهداف الرئيسية التي أسعى إلى تحقيقها.

"من حق الجماهير على اللاعبين القتال حتى يتوج الأهلي باللقب ويحقق البطولة التاسعة ويعود من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية".

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وأضاف الحارس الذي بلغ ناديه دور المجموعات "خريطة الكرة في أفريقيا تغيرت منذ موسمين على وجه التحديد حيث أصبحت المنافسة أصعب في ظل وجود أكثر من فريق ينافس بقوة على اللقب.

"كما أن معظم الفرق دعمت صفوفها بشكل جيد لكن الأهلي قادر على الفوز باللقب وتحقيق البطولة الغالية التي تنتظرها الجماهير".

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في التتويج باللقب الأفريقي برصيد ثماني مرات آخرها في 2013 بينما خسر في النهائي في 2017 و2018.