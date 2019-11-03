تسلل فيرمينو "بإبطه" يثير الجدل من جديد حول تقنية حكم الفيديو المساعد









اسماء السيد - أخذ الجدل الشديد بشأن مراجعات تقنية حكم الفيديو المساعد بعدا خياليا بعد أن تم احتساب تسلل على روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بسبب تقدمه بفارق إبط في مباراة الفريق التي فاز فيها على استون فيلا 2-1 ضمن منافسات الدوري الان;ليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت تسديدة فيرمينو في الدقيقة 28 كفيلة بمنح التعادل لليفربول الذي كان متراجعا 1-صفر أمام فيلا وقتها لكن مساعد الحكم أشار إلى وجود تسلل وأكدت تقنية حكم الفيديو ذلك.

وذكرت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز في تغريدة على تويتر مصحوبة بشرح لصورة في الاعلى لخط متعامد على أرضية الملعب يمر بإبط اللاعب البرازيلي "الخط الأحمر يكشف عن موقع إبط فيرمينو والذي يتقدم بفارق ضئيل على اخر مدافع لاستون فيلا".

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وربما كان ليفربول سيشعر بالغضب بسبب القرار في حال لم يسجل هدفين قبل النهاية لينتزع الفوز.

وقال يورجن كلوب "فزنا 2-1 والأمر ليس بهذه الخطورة" مضيفا أن محلل أداء الفريق عرض عليه الواقعة عقب المباراة ولم يشاهد فيها أي مخالفة.

وأضاف "في بعض الأحيان تسير الأمور في صالحك وفي بعض الأحيان ضدك. هكذا هو الحال. يجب أن نضمن أن النظام الجديد سيساعد اللعبة ولن يدخلها في حالة ارتباك. هذا كل ما في الأمر".