الوداد يفرض التعادل على الرجاء في قمة مغربية بكأس العرب









اسماء السيد - فرض الوداد البيضاوي التعادل 1-1 على مستضيفه وجاره الرجاء في ذهاب دور الستة عشر لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم .

وبات الوداد قريبا من التأهل إلى دور الثمانية إذ يكفيه التعادل بدون أهداف عندما يستضيف جاره الرجاء في مباراة العودة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وضغط الرجاء من بداية المباراة التي شهدت حضورا جماهيرا كبيرا لمساندة الفريقين لكن دون خطورة حقيقية حيث كانت أبرز فرصه بعد ربع ساعة من البداية عبر ركلة حرة نفذها عبد الرحيم الشاكير لكنها ارتطمت في الحائط البشري لتتحول الكرة إلى ركلة ركنية.

واكتفى الوداد، الذي غاب عنه خمسة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة والإيقاف، باللعب بدون فعالية قبل أن يرتكب سند الورفلي مدافع الرجاء ثم زميله بدر بانون خطأ في الدقيقة 32 استغله أيوب الكعبي الذي انطلق بسرعة ومرر لزميله إسماعيل الحداد لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في مرمى الحارس أنس الزنيتي.

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وسنحت فرصة للوداد لمضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول إثر هجمة مرتدة للكعبي الذي قام بالأصعب بمراوغة الحارس لكنه تباطأ ليتدخل الشاكير ليبعد الخطر ويحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وضغط الرجاء في الشوط الثاني بعد الدفع بالقائد محسن متولي الذي أمد زملاءه بالعديد من الفرص الخطيرة التي ساهمت في إدراك التعادل في الدقيقة 48 عبر فابريس نجوما من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وتبادل الفريقان البحث عن هدف الفوز مع أفضلية للرجاء لكن كل المحاولات فشلت ليتأجل الحسم لمباراة العودة في استاد محمد الخامس وسط الدار البيضاء يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

أهداف المباراة: