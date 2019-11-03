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شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة أسعار تذاكر مباريات البطولة التى تستضيفها مصر، خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الحالى.

وجاءت الأسعاء كالتالى:

مباراتا الافتتاح يوم 8 نوفمبر بين مصر مع مالى والكاميرون مع غانا

350  جنيها كبار الشخصيات

الدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه

الدرجة الأولى 150 جنيها

الدرجة الأولى العلوية 75 جنيها

الدرجة الثانية 30 جنيها

الدرجة الثالثة 20 جنيها

مباراتا مصر مع غانا والكاميرون يومى 11 و14 نوفمبر

 250 جنيها لكبار الشخصيات

الدرجة الأولى ممتاز 150 جنيها

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الدرجة الأولى 100 جنيه

الدرجة الأولى العلوية 50 جنيها

الدرجة الثانية 30 جنيها

الدرجة الثالثة 20 جنيها

مباريات المجموعة الثانية التى تضم (نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا).

200  جنيه لكبار الشخصيات 

الدرجة الأولى 100 جنيه

الدرجة الثانية 30 جنيها

الدرجة الثالثة 20 جنيها

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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