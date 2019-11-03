شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة أسعار تذاكر مباريات البطولة التى تستضيفها مصر، خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الحالى.
وجاءت الأسعاء كالتالى:
مباراتا الافتتاح يوم 8 نوفمبر بين مصر مع مالى والكاميرون مع غانا
350 جنيها كبار الشخصيات
الدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه
الدرجة الأولى 150 جنيها
الدرجة الأولى العلوية 75 جنيها
الدرجة الثانية 30 جنيها
الدرجة الثالثة 20 جنيها
مباراتا مصر مع غانا والكاميرون يومى 11 و14 نوفمبر
250 جنيها لكبار الشخصيات
الدرجة الأولى ممتاز 150 جنيها
الدرجة الأولى 100 جنيه
الدرجة الأولى العلوية 50 جنيها
الدرجة الثانية 30 جنيها
الدرجة الثالثة 20 جنيها
مباريات المجموعة الثانية التى تضم (نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا).
200 جنيه لكبار الشخصيات
الدرجة الأولى 100 جنيه
الدرجة الثانية 30 جنيها
الدرجة الثالثة 20 جنيها
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