شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة أسعار تذاكر مباريات البطولة التى تستضيفها مصر، خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الحالى. وجاءت الأسعاء كالتالى: مباراتا الافتتاح يوم 8 نوفمبر بين مصر مع مالى والكاميرون مع غانا 350 جنيها كبار الشخصيات الدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه الدرجة الأولى 150 جنيها الدرجة الأولى العلوية 75 جنيها الدرجة الثانية 30 جنيها الدرجة الثالثة 20 جنيها مباراتا مصر مع غانا والكاميرون يومى 11 و14 نوفمبر 250 جنيها لكبار الشخصيات الدرجة الأولى ممتاز 150 جنيها Advertisements الدرجة الأولى 100 جنيه الدرجة الأولى العلوية 50 جنيها الدرجة الثانية 30 جنيها الدرجة الثالثة 20 جنيها مباريات المجموعة الثانية التى تضم (نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا). 200 جنيه لكبار الشخصيات الدرجة الأولى 100 جنيه الدرجة الثانية 30 جنيها الدرجة الثالثة 20 جنيها

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