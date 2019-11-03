شاهد.. قفشة يرقص خليجى بالجلباب على الطريقة الإماراتية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع فيس بوك فيديو للاعبى الأحمر على هامش معسكر الفريق فى الإمارات العربية استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام.

وعلقت صفحة الأهلى على الفيديو قائلة، "لاعبونا كما لم تروهم من قبل".

وحصل الأهلى على راحة اليوم من التدريبات ووافق الجهاز الفنى على جولة حرة للاعبين داخل مدينة دبى.

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وشهدت تدريبات الأهلي التى تقام فى معسكر الإمارات التركيز على الجانب الفنى والخططى بصورة كبيرة، وذلك من خلال تنفيذ بعض الجمل الفنية التى يرغب الجهاز الفنى فى تنفيذها خلال المباريات الرسمية.

ويستعد الأهلي لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف خلال شهر نوفمبر الجارى، والتى تشهد مشاركة الفريق في مواجهات وتحديات قوية سواء على المستوى المحلي أو الأفريقى.

وتتوقف بطولة الدوري المحلي حالياً بسبب إرتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021) وكذلك خوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

قائمة الأهلى فى معسكر دبى تضم 25 لاعبا وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.