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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد الموافق 3/11/2019 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يعرض أشعة متولى على استشارى ألماني فى الإمارات، والزمالك يؤجل تعديل عقد محمود علاء لغلق ملف عروض يناير.

الأهلي يعرض أشعة متولى على استشارى ألماني فى الإمارات

أجرى محمود متولي مدافع الأهلي أشعة جديدة فى الإمارات، على هامش المعسكر الذى يُقيمه الفريق حاليا ويستمر إلى الأربعاء المقبل، وتم عرضها على استشارى ألمانى فى دبى للاطمئنان على حالته بشكل أكبر والتعرف على مدى تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر المصري، وأبعدته عن المشاركة الجماعية.

الزمالك يؤجل تعديل عقد محمود علاء لغلق ملف عروض يناير

استقر مسئولو الزمالك على تأجيل تعديل عقد محمود علاء، مدافع الأبيض، خلال الفترة الجارية، بعدما تلقى اللاعب عددا من العروض المُغرية للرحيل عن القلعة البيضاء فى وقت سابق، حيث أعلن مسئولو الأبيض أن محمود علاء سبق وأن تلقى عددا من العروض للرحيل عن الفريق فى الصيف الماضى، وهو ما تم رفضه، لحاجة الفريق لجهوده وعدم توافر البديل لتعويض رحيله، ليتم وعد اللاعب بتعديل قيمة عقده بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق.

الأهلي يتراجع عن خوض مباراة ودية فى معسكر الإمارات

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي إلغاء فكرة إقامة مباراة ودية خلال المعسكر التدريبى الذى يقام حاليا فى الإمارات، والاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب شباب أهلي دبي، للتحضير للمواجهات المهمة التى يخوضها الفريق فى المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بمنافسات بطولة الدورى الممتاز أو بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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المنتخب الأوليمبى يتدرب على استاد القاهرة اليوم بعد انتهاء معسكر العين السخنة

يعود منتخب مصر الأوليمبى للتدريب على استاد القاهرة الذي يستضيف مباريات الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، بعد انتهاء معسكر الفراعنة بالعين السخنة بالسويس، وأيضا اعادة تجهيز أرضية الملعب للبطولة وحفل الافتتاح.

الأهلي يكشف موقف أزارو ومعلول وجيرالدو من الانضمام لمنتخبات بلادهم

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف اللاعبين الأفارقة المحترفين فى صفوف الفريق من الانضمام لمنتخباتهم الوطنية تمهيداً لخوض التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021.

المقاولون يفاضل بين الإسماعيلية وعدة مدن لاستضافة معسكر الذئاب

يفاضل المقاولون العرب بين الإسماعيلية وعدة مدن أخرى لاستضافة معسكر ذئاب الجبل المقرر إقامته الأسبوع المقبل، في إطار استعدادات الفريق خلال فترة التوقف الجارية لمسابقة الدوري العام، للعودة بصورة أفضل مع استئناف الإيجيبشن ليج.

اتحاد الاسكواش يكشف التعليمات الخاصة بالتجارب الأولى للمنتخبات

كشف الاتحاد المصرى للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، عن التعليمات الخاصة بالتجارب الأولى للمنتخبات القومية للناشئين والناشئات، والتى تقام حتى 13 نوفمبر الجارى على ملاعب استاد القاهرة الدولى.