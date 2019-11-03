نشرة أخبار سوبر كورة.. جنش يعود للزمالك فى ديسمبر وتريزيجيه يبدأ مشوار المجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى الجهاز الفني لفريق الأهلي، فكرة إقامة مباراة ودية خلال المعسكر التدريبي الذي يقام حاليا في الإمارات، والاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب شباب أهلي دبي للتحضير للمواجهات المهمة التي يخوضها الفريق في المرحلة المقبلة سواء فيما يتعلق بمنافسات بطولة الدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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