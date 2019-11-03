شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيف يفوز بالمركز الثامن فى كأس العالم بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر لسلاح السيف للشباب بالمركز الثامن بمنافسات كأس العالم بروسيا، وذلك عقب خسارة الفراعنة أمام رومانيا بنتيجة 45 /42. وشهد مشوار المنتخب الوطنى فى منافسات الفرق الفوز على إنجلترا 45 /24 فى دور الـ 16 قبل الخسارة من فرنسا 45 /37 فى دور الثمانية ثم الخسارة من المجر. Advertisements وتلقى منتخب مصر الخسارة من المجر بنتيجة 45 /44 فى أول لقاءات تحديد المراكز قبل الخسارة من رومانيا ليحتل المنتخب المركز الثامن فى منافسات كأس العالم.

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