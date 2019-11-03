شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. المصرى يتقدم على بطل سيشل بهدف فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة المصرى وكوت دى أور بطل سيشل، بتقدم الفريق البورسعيدى بهدف دون رد، فى اللقاء المقام بينهما حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات إياب الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز هدف المصرى أحمد جمعة فى الدقيقة 20 من عمر المباراة، وسط محاولات لزيادة الفارق مع الفريق المنافس، إلأ أن محمود وادى لاعب الفريق البورسعيدى أهدر اكثر من فرصة محققة.

وضم تشكيل المصرى كلا من: أحمد عبد الفتاح، عمر كمال، أحمد شوشة، إسلام أبو مسلم، حسن على، فريد شوقى، سعيد السنبورى، إسلام عطية، حسن رجب، أحمد جمعة، ومحمود وادى ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد مسعود، حجاج عويس، عمرو موسى، ديمارا، إيزى أيميكى، أحمد ياسر، واوستن اوموتو.

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يذكر أن المصرى فاز على بطل سيشل فى لقاء الذهاب برباعية نظيفة، أحرزها أحمد ياسر، محمود وادى، أوستن اموتو، أحمد جمعة، وتأهل فريق المصرى إلى هذا الدور بعد الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 7/2 مجموع أهداف مباراتى الذهاب والعودة.