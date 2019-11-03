شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يرد على شائعات تمرده ويرفض عروض الرحيل عن الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برأ مسئولو الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي ، لاعب وسط الفريق، من التقارير الصحفية المنشورة مؤخرا بشأن تمرده لعدم حصوله علي مستحقاته، بعد سفره إلى تونس لقضاء إجازة عقب تأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ32 من البطولة الأفريقية بهدف دون رد، وجاءت تلك التقارير عقب غياب ساسي عن معسكر الزمالك المغلق بأكتوبر والذى انطلق يوم الخميس الماضى وينتهى غدا ضمن الاستعدادات البيضاء خلال فترة التوقف الحالية.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك أن فرجاني ساسي يخضع لتدريبات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبى لمنتخب تونس بعد الحصول علي إذن من جهاز الزمالك الذى منحه إجازة لمدة خمسة أيام عقب شكواه من كدمة فى الساق، وفضل ساسي العلاج تحت إشراف جهاز منتخب تونس لتجهيزه لمنتخب بلاده فى مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، خاصة أن الأبيض ليس لديه ارتباطات رسمية فى الوقت الحالى، وستكون أول مواجهة للفريق مع إنبى عقب نهاية فترة التوقف الحالية فى الدوري وسيلحق بها ساسي، الذى كشف نفس المصدر أن العلاقة بينه وبين إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور على ما يرام، ولا يوجد أزمة بشأن مستحقاته، والدليل علي ذلك أنه أخطر وكيل أعماله مهند عون بأنه لن يلتفت إلى أى عروض تقدم له فى يناير وسيكون مسألة دراسته لأى عروض فى نهاية الموسم حتى يكون تركيزه كاملا مع الفريق الأبيض في الموسم الثاني له بقلعة ميت عقبة.