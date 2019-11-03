شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد جمعة يتقدم للمصرى بالهدف الأول أمام "كوت دى أور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق المصرى على نظيره كوت دى أور بطل سيشل، بهدف أحرزه أحمد جمعة، فى الدقيقة 21 من عمر المباراة التى تجمع الفريقين حالياً، على ستاد برج العرب، فى إطار إياب الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وضم تشكيل المصرى كلا من: أحمد عبد الفتاح، عمر كمال، أحمد شوشة، إسلام أبو مسلم، حسن على، فريد شوقى، سعيد السنبورى، إسلام عطية، حسن رجب، أحمد جمعة، ومحمود وادى ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد مسعود، حجاج عويس، عمرو موسى، ديمارا، إيزى أيميكى، أحمد ياسر، واوستن اوموتو.

يذكر أن المصرى فاز على بطل سيشل فى لقاء الذهاب برباعية نظيفة أحرزها أحمد ياسر، محمود وادى، أوستن اموتو، أحمد جمعة، وتأهل فريق المصرى إلى هذا الدور بعد الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 7/2 مجموع أهداف مباراتى الذهاب و العودة .



















