المنتخب الأوليمبى يخوض "تراى ماتش" بملعب دجلة ويفرض السرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب ، خوض "تراى ماتش" بملعب دجلة بالسخنة فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأوليمبى تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد دجلة بالسخنة، والسفر غداً للقاهرة للمبيت بها والتدرب بالاستاد الرئيسى.

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ويجرب شوقى غريب الخطة الأساسية لفريقه خلال الـ"تراى ماتش" قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا الجمعية بمواجهة منتخب مالي فى السابعة مساء باستاد القاهرة.

وضم شوقى غريب 21 لاعباً هم: لحراسة المرمى : عمر رضوان وعمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا ، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.