بالأرقام.. رمضان صبحي ضمن "الأعلى تسويقيا" في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستعد مصر لاستقبال 168 لاعبا من أهم النجوم الواعدة في القارة الأفريقية عندما تحتضن بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما والتي تقام على ملعبي القاهرة والسلام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

ومع اقتراب ضربة بداية البطولة التي يتأهل عنها 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020 وتنافس فيها مصر بالمجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، وتأتى نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.

وسلط الموقع الرسمي للبطولة الضوء على النجوم أصحاب أعلى قيمة تسويقية في البطولة وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وسيطر نجوم منتخب كوت ديفوار على قائمة الأغلى بتواجد 4 لاعبين من الأفيال يليهم نجوم نيجيريا حيث تضم القائمة 3 نسور، بجانب رمضان صبحي ولاعب من جنوب أفريقيا ومثله من الكاميرون.

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وتصدر النيجيري صامويل تشوكويزي لاعب فياريال الإسباني القائمة بـ 30 مليون يورو ثم الإيفواري كريستيان كوامي لاعب جنوه الإيطالي بـ 22 مليون يورو وبعدهما الإيفواري إبراهيم سانجاري لاعب تولوز الفرنسي بـ15 مليون يورو.

وأحتل الإيفواري حامد جونيور تراوري لاعب ساسولو الإيطالي المركز الرابع بقيمة تسويقية 14 مليون يورو يليه رمضان صبحي لاعب هيديرسفيلد الإنجليزي المعار للأهلي المصري بقيمة 5 ملايين يورو.

ثم النيجيري تايو أونيي لاعب ماينز الألماني بـ 5ر4 ملايين يورو في المركز السادس والإيفواري إدريسا دومبيا لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي بـ8ر3 ملايين يورو ثم النيجيري أزوبويكي أوكيشوكو لاعب باشاك شهير التركي بـ 2 مليون يورو.

وجاء الجنوب أفريقي لوثر سينج لاعب موريرينسي البرتغالي في المركز التاسع بقيمة تسويقية بلغت 2 مليون يورو والكاميروني مارتن هونجلا لاعب رويال أنتويرب البلجيكي في المركز العاشر بقيمة تسويقية 5ر1 مليون يورو.