ماني: لا زلت بعيدًا عن ميسي ورونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اعترف السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي بأنه لا يزال بعيدًا عن منافسة "الوحوش" ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجمي برشلونة ويوفنتوس.

ماني يتنافس مع ميسي ورونالدو آخرين على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كل عام لأفضل لاعب في العالم.

وخلال تصريحات لصحيفة L’Equipe du Soir قال ماني: "هذان اللاعبان [ميسي ورونالدو] هم وحوش، أعتقد أنني ما زلت بعيدًا عنهم".

وأضاف: "كما قلت مسبقًا، سأبذل قصارى جهدي لأقترب منهم قليلاً".

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وعن ترشحه للجائزة قال: "بصراحة ، كما قلت ، لقد كان دائمًا حلم طفولتي".

وتابع: "كوني ضمن المرشحين فهذا يرجع إلى العمل الذي كنت أضعه لفترة طويلة، هذا حلم أكثر منه هوس، أنا أخدم الفريق أولاً وقبل كل شيء".

وواصل: "إذا تمكنت من تمييز نفسي بين هذه المجموعة، بالطبع سيكون الأمر مميزًا، هو حلم بالنسبة لي وعندما يتحقق الحلم ، يكون الأمر دائمًا استثنائيًا".

وأكمل: "الشعب السنغالي، أصدقائي وعائلتي، سيكونون سعداء للغاية، وسأكون مثلهم".

جدير بالذكر أن ماني ساهم بشكل مباشر في تربع فريقه على قمة جدول برييميرليج برصيد 31 نقطة حتى الجولة الـ11 بعدما شارك في تسجيل 10 أهداف (سجل 6 وصنع 4).