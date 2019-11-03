لوكاكو إنتر ميلان يتفوق على مانشستر يونايتد

يبدو أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد ندم على رحيل مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
ونشرت صحيفة "أس" الإسبانية أن روميلو لوكاكو قد تفوق من حيث عدد الأهداف على فريق مانشستر يونايتد منذ بداية شهر سبتمبر الماضي.
حيث تمكن مانشستر يونايتد من تسجيل 6 أهداف خلال سبع
بينما تمكن روميلو لوكاكو من تسجيل 8 أهداف خلال 10 لقاءات شارك فيها مع الإنتر في الدوري الإيطالي، منهم هدفين في بولونياوساسولو، هدف في كلاً من كالياري وميلان وبارما وبريشيا.
كما تمكن لوكاكو من إعادة الإنتر للمنافسة مرة أخري على الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة خلف يوفنتوس صاحب الصدارة برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة، أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة.
يذكر أن إدارة إنتر ميلان قد أعلنت في الصيف الماضي عن تعاقدها مع روميلو لوكاكو قادماً من مانشستر يونايتد في عقد يمتد حتي 2024.
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