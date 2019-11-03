شاهد.. مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز في الكونفدرالية

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بطل تنزانيا، في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد.

موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز

تقام مباراة بيراميدز مع يانج أفريكانز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ويانج افريكانز

وتنقل مباراة بيراميدز ويانج افريكانز ضمن مواجهات دور الـ32 مكرر بالبطولة الكونفدرالية عبر قناة أون سبورت.

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وشهد قائمة بيراميدز لمباراة يانج أفريكانز التنزاني، تواجد الثنائي الهجومي جون أنتوي

ودودو الجباس، بالإضافة للسادسي الدولي رجب بكار ومحمد حمدى، وعبد الله السعيد، ومحمد فاروق، وإسلام عيسى، وعمر جابر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، مهدي سليمان

خط الدفاع: رجب بكار، علي جبر، عبد الله بكري، عمر جابر، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: عبد الله السعيد، إيريك تراوري، إسلام عيسى، إبراهيم حسن، نبيل دونجا، أحمد توفيق، محمد فاروق، محمد فتحي.

خط الهجوم: جون أنتوي،دودو الجباس.