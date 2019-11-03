- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بزيارة للجامعة الالمانية بالقاهرة الجديدة و كان في استقباله الدكتور اشرف منصور رئيس مجلس امناء الجامعة الالمانية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
واصطحب رئيس الجامعة وزير الشباب والرياضة في جولة ميدانية داخل الجامعة تضمنت زيارة مركز هوية مصر، مدينة الطاقة الشمسية، مركز الطباعة الرقمية، مركز دعم ذوى الهمم والقدرات الخاصة، معمل تكنولوجي".
وأشاد وزير الشباب والرياضة بتميز الجامعةالالمانية ودورها في إعداد الطلاب بالخبرات العلمية على أعلى مستوى ووفقا لمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العالي في تنفيذ برامج وأنشطة دورية بالجامعات في سبيل تأهيل وتدريب الطلاب الجامعيين، والكشف عن مواهبهم الإبداعية في مختلف المجالات.
كما أثنى الوزير بالدور التنموي الذي تلعبه
ومن جانبه، رحب رئيس الجامعة بزيارة وزير الشباب والرياضة للجامعة الألمانية، لافتاً إلى تفعيل التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الفترة المقبلة بما يعود بالإيجاب على تنمية قدرات ومهارات الطلاب.
هذا وقد كان اللقاء بحضور كل من نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ومنال يوسف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ورضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية، واحمد سعيد مدير المكتب الفني بقطاع الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل زيارة وزير الرياضة للجامعة الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.